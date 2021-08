Una partita più che godibile, nonostante si sia trattato di calcio d'agosto. Juventus-Atalanta non ha di certo deluso le aspettative, né dei presenti allo Stadium né di chi ha assistito al match dalla tv. Per chi non avesse potuto guardare la partita, oppure vuole recuperare le azioni salienti, la Juventus ha pubblicato, sui propri canali, gli highlights del match.