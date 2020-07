Atalanta già a lavoro in vista del match di sabato sera contro la Juve allo Stadium. Come si legge su Calciomercato.com, il gruppo di Gasperini si è diviso in due tra chi è sceso in campo ieri e chi è rimasto in panca a rifiatare. GOSENS- Contro la Juve, mister Gasperini recupererà tutti: José Luis Palomino ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a tornare titolare, mentre le condizioni di Robin Gosens (obiettivo della Juve), che ieri ha imboccato il tunnel zoppicando, non destano preoccupazioni per cui l'ala-goleador ci sarà nella gara più importante. Sabato sera infatti l'allenatore nerazzurro manderà in campo tutti i Big perché, comunque andrà, la gara contro la Juve sarà una prova in vista del prossimo impegno in Champions per i quarti di finale.