La tradizionale premiazione in campo per la vittoria dello scudetto si è trasformata anche quest'anno in una passerella per mogli e fidanzate dei giocatori della Juve, rigorosamente con la maglia del proprio compagno addosso (e con prole al seguito, se presente). Molte le testimonianze arrivate attraverso Instagram, qui vi proponiamo le migliori: Michela Persico (Rugani), Miriam Sette (Spinazzola), Georgina Rodriguez (Cristiano Ronaldo), Oriana Sabatini (Dybala), Maddalena Nullo (Barzagli), Mel La Banca (Bentancur), Giulia Ortaggi (Pinsoglio). Si è dovuta invece accontentare della diretta televisiva Marina Luczenko, moglie di Szczesny, ma anche lei non ha voluto mancare l'appuntamento con la foto di rito… anche se a distanza.