Nel consueto approfondimento pre partita, la Juventus ha dedicato un paragrafo ai risultati raggiunti da Gasperini alla guida dell'Atalanta, prossima sfidante dei bianconeri in campionato: "Nella storia dell’Atalanta, mai nessun allenatore aveva portato così in alto la squadra nerazzurra come Gian Piero Gasperini. Torinese, classe 1958, il tecnico sta guidando i bergamaschi per la quinta stagione consecutiva. Nel primo campionato (2016/2017) arrivò quarto, poi settimo e due volte terzo nelle ultime due stagioni, conquistando in entrambe un posto in Champions League. E proprio nella passata campagna europea l’Atalanta ha raggiunto un traguardo storico, arrivando fino ai quarti di finale per poi uscire nei minuti di recupero (2-1) nella gara secca giocata a Lisbona contro il PSG. Sono in tutto 204 le panchine con la squadra lombarda: il bilancio è di 106 vittorie, 51 pareggi e 47 sconfitte".