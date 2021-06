Grazie ad una stagione giocata su alti livelli e con grande continuità, Romero ha acceso su di sé le luci dei riflettori di diversi top club. Il difensore si trova all'Atalanta grazie ad un accordo con la Juventus di prestito biennale, con diritto di riscatto a 16 milioni. Diritto di riscatto che potrebbe essere esercitato già quest'estate, in modo che i bianconeri non avrebbero più il controllo sul giocatore. Al di là di questo, però, una cosa sembra essere sicura - secondo quanto riporta Tuttosport - l'Atalanta vuole puntare su Romero e non lo farà partire in questa sessione di calciomercato, nonostante le ricche offerte provenienti in particolar modo dall'Inghilterra.