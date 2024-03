La partita ha avuto alti e bassi, con momenti di tensione e emozione. Nel secondo tempo, l'incontro è esploso, con la Juventus che è riuscita a rimontare l'Atalanta, solo per subire il gol del pareggio 2-2 pochi minuti dopo, segnando così l'ottavo gol in quattro partite. Sebbene i bianconeri abbiano mostrato una buona reazione nel secondo tempo, la loro prestazione nel complesso lascia ancora qualche dubbio, specialmente considerando il sorpasso del Milan in classifica.



Alla fine, la storia é sempre la stessa: gli stessi errori, le stesse scelte di Allegri che lasciano più di qualche dubbio. Nel video di seguito, il commento a caldo di Marcello Chirico.