Massimo Chiesa, ex arbitro e moviolista di Calciomercato.com, nel valutare episodi e direttori di gara della giornata di Serie A appena trascorsa ha espresso un giudizio eccellente sulla partita che ha visto i bianconeri sconfitti sabato all'Allianz Stadium:

Juventus-Atalanta 0-1

Ayroldi (Var: Di Bello) 7,5

"Quest'arbitro è bravo, lo dico dall'inizio del campionato. Non ha sbagliato nulla dirigendo con grande autorevolezza una gara con un alto coefficiente di difficoltà, che in prospettiva l'ha sdoganato anche per partite di livello più alto. Ormai non è più un prospetto".