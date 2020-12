La notizia della vigilia di Juventus-Atalanta era la convocazione di Giorgio Chiellini dopo l'infortunio muscolare che lo tiene ai box dal mese scorso. Dopo due allenamenti parzialmente in gruppo Andrea Pirlo l'ha convocato per la gara dell'Allianz Stadium, ma come evidenziato anche dalle distinte del match, non andrà neanche in panchina. La valutazione di Chiellini e dello staff bianconero è stata quella di mantenere la prudenza: ok la convocazione, anche per fare gruppo ed essere vicino ai compagni (ha seguito da vicino il riscaldamento) ma poi su in tribuna, con la dirigenza.