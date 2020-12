I giornali sportivi di oggi concordano nel definire Juventus-Atalanta come una partita godibile da vedere e dai ritmi molto alti, quasi una sfida di Champions League, visto anche che si è giocato di mercoledì. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport: "C'era bisogno di una partita così. Bella, vera, combattuta, giocata a cento all'ora dall'inizio alla fine, una partita molto europea, da Champions". Analisi simile anche da parte de La Gazzetta dello Sport: "Di certo, non ci si è annoiati all'Allianz. All'inizio non ci sarebbe stata male la musichetta della Champions, giusto per ricordarsi che le squadre si sono meritate la qualificazione europea".