Juventus-Atalanta, Elkann presente: segnale per Allegri?

A pochissimi minuti dall'inizio dper assistere alla partita. Una presenza speciale che dimostra anche l'importanza della gara odierna e che sicuramente non può che fare piacere a Massimiliano Allegri e alla squadra, in un momento di difficoltà come quello che i bianconeri stanno attraversando.In casa Juve, tiene banco il futuro di Allegri, che ha lasciato incertezza nelle ultime dichiarazioni, confermando come la società ancora non gli abbia comunicato i piani per la prossima stagione. Con Elkann, Allegri ha un rapporto ormai di lunga data e la stima da parte del numero uno della Juve va oltre il semplice aspetto professionale. La vicinanza di Elkann è un messaggio di sostegno alla squadra nel momento più complicato della stagione.