Juventus costretta a inseguire. Dopo il primo tempo i bianconeri sono sotto 0-1 per il gol di Duvan Zapata che in questo momento fa volare l'Atalanta a -6 dalla squadra di Sarri. Ad analizzare i primi 45' ai microfoni di Dazn è Timothy Castagne, lanciato all'ultimo al posto di Gosens: "Il mister ci tiene sempre tutti pronti, anche se non giochiamo. Finora abbiamo fatto bene, adesso però dobbiamo continuare così. Non abbiamo dato molte chance di segnare alla Juve e quella è una cosa importante, perché con la qualità che hanno gliene basterebbe una".