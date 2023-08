La Juventus è andata in scena per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato a Cesena affrontando l'Atalanta. Tramite i propri canali ufficiali la società bianconera ha pubblicato il video del viaggio e del dietro le quinte della partita. Bianconeri partiti dall'aeroporto di Torino Caselle in direzione Forlì, poi l'arrivo in hotel acclamati dai tifosi, Danilo li saluta. Infine una sessione di selfie e autografi per alcuni protagonisti. Fino ad entrare nel cuore dello spogliatoio di Madama con le divise pronte per essere indossate. Di seguito il video.