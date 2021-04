Tuttosport ha fatto il punto su Robin Gosens, obiettivo di mercato della Juventus e valutato 40 milioni di euro: “Di solito la Juventus prende, anticipando la concorrenza, però ragionando su cifre più basse. Per il club bianconero il nome di Gosens può diventare interessante per il dopo Alex Sandro, con il brasiliano tra i cedibili del gruppo di Andrea Pirlo. Ma altri intrecci con l’Atalanta non mancano, supportati dagli ottimi rapporti tra le due società. Attenzione, per esempio, alla carta Cristian Romero: il difensore, protagonista di un’ottima stagione sin qui, è in prestito biennale ai bergamaschi (scadenza 2022) del valore di due milioni, più altrettanti legati a bonus che scattano al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, con un diritto di riscatto da 16 milioni. Nerazzurri e bianconeri, insomma, potrebbero discutere se valga la pena di parlare dell’argentino e di Gosens in un’eventuale trattativa unica, calcolando bene l’equilibrio nelle valutazioni”.