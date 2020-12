Al 21' di Juventus-Atalanta due giocatori avversari rimangono a terra: si tratta di Arthur e Cristian Romero. Il centrocampista bianconero ha la peggio in un contrasto aereo dove la sua gamba viene presa d'assalto da un intervento volante con piede a martello del difensore argentino (peraltro di proprietà della Juve) per di più in sandwich con Gosens. Arthur rimane a terra parecchio dolorante ed entrambi escono dal campo: Romero rientra senza problemi, il brasiliano invece prova sì a stringere i denti ma al primo pallone che tocca deve alzare bandiera bianca e chiede il cambio. Entra al suo posto Adrien Rabiot e Arthur esce portato via a braccia. Resta da capire se si tratterà di un infortunio vero e proprio o solo di una brutta botta. Romero ha colpito la gamba sinistra di Arthur anche col ginocchio.