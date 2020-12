Non è un buon momento per Dejan Kulusevski, che dopo un impatto positivo appena arrivato alla Juventus sta vivendo un periodo negativo nel quale non riesce a emergere. Pirlo lo inserisce spesso a partita in corso, come potrebbe fare anche oggi contro l'Atalanta, nella gara delle 18.30 in cui lo svedese va verso un'altra esclusione. I favoriti a partire dal primo minuto nel 4-4-2 bianconero infatti sono da una parte Chiesa e dall'altra Ramsey. Non è escluso che Pirlo possa cambiare idea in queste ore, ma al momento Kulusevski va verso la panchina.