Juventus-Atalanta, parla Allegri

Le parole di Massimilianoprima diATALANTA - Sappiamo che è complicata, sono una squadra fisica, con loro è difficile giocare, troveremo una squadra agguerrita.MILIK - Sta decisamente meglio, più sereno, ha lavorato bene in settimana e farà una grande partita.CHIESA - Sta crescendo fisicamente, sta meglio ed è per questo che fa prestazioni diverse rispetto a due mesi fa.MCKENNIE - Si è allenato ha fatto quello che ha potuto, si è messo a disposizione. Ma non siamo in emergenza, abbiamo NIcolussi e Nonge in panchina