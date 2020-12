1









Chissà se oggi quando Gian Piero Gasperini affronterà la Juventus ripenserà al suo passato in bianconero. E' lì che è partita la sua avventura da allenatore, quando nel 1994 entrò nel settore giovanile della Juve facendo tutta la trafila in panchina: dai Giovanissimi agli Allievi, dagli Allievi alla Primavera, con la quale ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2003. In quelle stagioni ha messo le basi per diventare quello che è oggi, quando tra qualche ora affronterà la Juve da ex di turno.



