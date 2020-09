Timothy Castagne sta per lasciare la Serie A: l'esterno dell'Atalanta è a un passo dal Leicester col quale ha già effettuato le visite mediche e nelle prossime ore verrà ufficializzato un trasferimento da 25 milioni di euro. Una situazione che riguarda da vicino anche la Juventus, interessata a Gosens ma ora i nerazzurri non vogliono far partire un altro esterno. Via Castagne, dentro (probabilmente) Karsdorp dalla Roma: questa è l'idea dell'Atalanta, che dopo l'addio di un esterno non vuole perdere anche Gosens.