3







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Mettiamola così: quando è anche Cristiano Ronaldo a tradire, allora non bastano altri segnali dal destino per capire come e perché non sia semplicemente serata. E infatti, alll'Allianz Stadium è un 1-1 che un po' sta stretto e un po' sta largo (soprattutto per le occasioni avute dalla Dea). Ha segnato Chiesa ed è stata una meraviglia, ha risposto Freuler ed è stato pazzesco. Nella bellezza di una serata che non ha mai avuto nulla di oggettivo, la Juve si ritrova con un solo punto in mano in una giornata in cui doveva necessariamente andare diversamente. Sui singoli: a salvarsi sono De Ligt e Bonucci, con Szczesny mostruoso in un paio d'interventi. Ecco: decisamente emblematico.



Ecco le pagelle: sono nella gallery dedicata.