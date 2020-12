JUVENTUS - ATALANTA 1-1

(29' Chiesa, 57' Freuler)



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur (27' Rabiot), Bentancur, Chiesa (75' Alex Sandro); Morata (84' Dybala), Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Da Graca. All. Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi (71' Miranchuk), Pessina (53' Gomez); Zapata (72' Muriel). A disp: Rossi, Sportiello, Sutalo, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Lammers, Diallo. All. Gasperini



Arbitro: Daniele Doveri



AMMONITI: Romero (A), Rabiot (J), De Roon (A), Morata (J), Gasperini (all. A), McKennie (J)



NOTE: al 61' Gollini para rigore a Ronaldo