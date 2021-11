La Juventus ieri sera ha perso 1-0 all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, un risultato che non si verificava da 32 anni e che certifica una situazione disastrosa per la squadra bianconera: un attacco asfittico, con nessun giocatore oltre i 3 gol in campionato, un confronto tra Allegri e i predecessori che per ora suona impietoso, una rincorsa al 4° posto in classifica che appare sempre difficile.

Per rivedere le immagini salienti della gara di ieri, decisa dal gol di Duvan Zapata, ecco il video dal canale ufficiale della Lega Serie A: