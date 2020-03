Marc-André Ter Stegen sta scatenando il mercato. Anche in un momento di assoluta incertezza per il futuro del calcio a causa dell’emergenza coronavirus, le squadre pensando costantemente a rinforzare la rosa per il prossimo anno. Se il portiere tedesco decidesse di lasciare il Barcellona a fine stagione, allora sarà asta europea. È da qualche giorno che la stampa spagnola accosta il suo nome a top club come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e anche Juventus che, nonostante il recente rinnovo di Szczęsny, è sempre attenta ad occasioni per alzare il livello della squadra. Ora spunta anche l’interesse di un inglese: stando a quanto riporta il Daily Express, ci sarebbe anche il Chelsea che a fine stagione vorrebbe liberarsi di Kepa, non in buoni rapporti con il tecnico Lampard. Ter Stegen, un nome illustre che attira i migliori, Juve avvisata.