Sono ore calde queste per i dirigenti bianconeri, impegnati su più fronti di mercato e con la trattativa Depay che sembra pronta a decollare con il passare dei minuti. Non è escluso infatti che l'attaccante del Barca possa arrivare a Torino nelle prossime 48 ore, essendo diventato anche l'unica pista percorribile da Madama. Di nomi infatti ne sono emersi tanti ma per nessuno sono mai stati fatti passi concreti come per l'ex Lione. Neanche per Mauro Icardi, corteggiato a più riprese dai bianconeri e che ora si trova al centro di una vera e propria asta di mercato. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, sull'attaccante del Psg ci sarebbe il forte interesse non solo del Galatasaray, ma anche quello del Manchester United, pronto a sopperire un eventuale partenza di Cristiano.