Dalla Spagna giunge una ricostruzione di mercato che suonerebbe come un assist per la Juventus per arrivare a Paul Pogba, in rotta di collisione con il Manchester United. La concorrenza è rappresentata da Psg e Real Madrid, e proprio quest’ultimi starebbero pensando ad un’alternativa al francese campione del Mondo. Infatti, stando a quanto riporta Defensa Central, i Blancos starebbero monitorando Yves Bissouma, centrocampista del Brighton nel mirino di Liverpool e Arsenal. Il 24enne rappresenterebbe un’opzione più economica rispetto a Pogba e Camavinga, altro nome sul taccuino di Paratici, costando circa 35 milioni di euro.