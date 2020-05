Il Napoli pensa già al post-Milik. In scadenza nel 2021 e entrato insistentemente in orbita della Juventus, l’attaccante polacco non rappresenta una certezza per il futuro partenopeo, per questo la dirigenza si sta muovendo e ha già individuato il sostituto. Stando a quanto riporta Sportmediaset, si tratta di Victor Osimhen, centravanti del Lille classe '98 che ha sorpresa mezza Europa in questa stagione. Il ds Giuntoli avrebbe già trovato un accordo con il giocatore, ma ci son due ostacoli: la valutazione, alta, di 55 milioni di euro, e la forte concorrenza di diverse squadre, una su tutte il Liverpool di Jurgen Klopp.