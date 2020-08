Jorginho non è parte centrale del progetto tecnico di Frank Lampard. È questa la sensazione che filtra recentemente da Londra, dove considerano il centrocampista non fondamentale per il futuro del Chelsea. Il suo agente, Jorge Santos, ha affermato che per ora non è in ballo nessuna trattativa con la Juventus, ricordando però il grande rapporto con Sarri e di fatto aprendo le porte ai bianconeri. Nel frattempo, i Blues hanno già individuato il sostituto. Stando a quanto riporta il Telegraph, Lampard starebbe premendo per Declan Rice, centrocampista del West Ham il cui cartellino si aggira intorno ai 70 milioni di euro.