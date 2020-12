Tra i diversi nomi accostati alla Juventus per arricchire la rosa di un nuovo terzino, è emerso anche quello di Oleksandr Zinchenko, laterale mancino del Manchester City chiuso da Mendy e Cancelo. Al contempo, la squadra di Pep Guardiola ha messo nel mirino Tagliafico e, stando a quanto riporta The Athletic, questa strategia di mercato avvicinerebbe la cessione del 24enne ucraino. Non solo Juventus però, perché Zinchenko piace anche a West Ham, Leicester, Southampton e Wolverhampton.