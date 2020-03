Nonostante ieri il Valencia sia stato eliminato agli ottavi di Champions League da una storica Atalanta, è stato un’altra occasione per ammirare il gioiellino Ferran Torres. Puro talento spagnolo, il classe 2000 ha brillato con la sua classe, mettendo a referto un gol su pallonetto e un assist al bacio per la testa di Gameiro. La Juve avrà preso sicuramente appunti. Sì, perché quello di Ferran Torres è un nome che circola con molta insistenza dalle parti della Continassa, è un obiettivo per il mercato estivo. E in Spagna rimbalza una notizia che non può che fare felice i bianconeri: stando a quanto riporta Cadena Ser, l’agente dell’attaccante, Hector Peris, avrebbe ascoltato l’offerta del Valencia per rinnovare il contratto del suo assistito, in scadenza nel 2021, ma ha preso tempo. Il tempo per ascoltare offerte. Se ci sarà l’occasione giusta, la Juve non ci penserà due volte.