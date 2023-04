La sfida di questa sera tra Lazio e Juve è una tappa cruciale per la stagione dei bianconeri e assume maggior significato dopo i passi falsi delle due milanesi nella giornata di ieri. Sia Inter che Milan non sono, infatti, andate oltre il pareggio, fermate rispettivamente da Salernitana (1-1) ed Empoli (0-0). Risultati che, in caso di successo consentirebbero alla Juve di portarsi a 4 punti dai nerazzurri e a 5 dai rossoneri, riaprendo così il discorso qualificazione.