Aspettando che tutti i nazionali rientrino dai vari impegni in giro per l'Europea, Andrea Pirlo inizia a preparare il derby di sabato col Torino lavorando insieme ai sudamericani rimasti alla Continassa. La sosta ha aiutato la Juventus a far recuperare con più calma alcuni giocatori infortunati: tra loro c'è Alex Sandro, che come riporta Tuttosport si è ormai messo alle spalle l'infortunio muscolare rimediato nella gara di Cagliari e dovrebbe essere a disposizione dell'allenatore per la gara di sabato.