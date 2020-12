Il mercato invernale è abitualmente un mix di occasioni, opportunità da cogliere al giusto prezzo senza spendere capitali. Oppure la circostanza adatta per accogliere top player scontenti nelle rispettive squadre. È quello che potrebbe succedere per Isco e Marcelo che, come riporta Ok Diario, possono lasciare il Real Madrid già nel mese di gennaio. Lo spagnolo è uscito dalle rotazioni del centrocampo, mentre il brasiliano è chiuso da Mendy. Entrambi in orbita Juventus…