Dall'Inghilterra un assist a Inter e Juventus: secondo il Times, il Chelsea è vicino a Ben Chilwell del Leicester e per questo partirà uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, corteggiati proprio dai due club italiani. Proprio su Emerson Palmieri, nelle ultime settimane c'è stato un nuovo sorpasso nerazzurro sui bianconeri: al momento, priorità di Paratici è trovare una soluzione per i terzini ancora in rosa. Il maggior indiziato a partire è Mattia De Sciglio. Ma Danilo e Alex Sandro restano ugualmente in discussione.