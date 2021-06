Un anno dopo, l’asse Juventus-Barcellona si scalda nuovamente. L’estate scorsa, dopo una serie di nomi e idee, i due club si sono stretti la mano per suggellare lo scambio Arthur-Pjanic, con quest’ultimo che gradirebbe il ritorno in bianconero. Il rapporto tra le società è ottimo, al punto che anche in questa sessione di mercato potrebbero firmare altri colpi ad effetto. Sul tavolo, questa volta, Antoine Griezmann. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’attaccante francese, infelice in blaugrana, nei giorni scorsi è stato proposto alla Juve. Il Barça avrebbe aperto al prestito del giocatore, in modo tale da non obbligare i bianconeri a sborsare cifre elevate per il cartellino. Agnelli e dirigenza hanno preso nota, Griezmann rappresenta un’opportunità di altissimo livello anche se attualmente le priorità sono altre, ovvero rinnovare il prestito di Alvaro Morata e rinforzare il centrocampo, dove Locatelli e Pjanic sono i nomi più caldi. Sempre ricordando che tutto ruota attorno a Cristiano Ronaldo: Mendes è stato a Milano per diversi vertici di mercato, ma non ha incontrato la Juve, segnale di come sia proprio CR7 a decidere il suo futuro.