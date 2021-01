1









Ci sta provando, Fabio Paratici. Vuole riportare a Torino già a gennaio Luca Pellegrini, che per ora ha lasciato in prestito al Genoa. Il direttore sportivo del Grifone, qualche giorno fa, ha sottolineato come non ciano cambiamenti in programma per il terzino, eppure Mino Raiola, agente del giocatore, si è detto non soddisfatto della gestione del ragazzo e vuole anticipare il rientro alla Juve che inizialmente era stato previsto in estate. Come raccontato da Gazzetta, il club bianconeri potrebbe aiutare il Genoa pagando un piccolo indennizzo. Pirlo a quel punto potrebbe privarsi di Gianluca Frabotta, verso il prestito al Cagliari.