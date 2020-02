La Juve pensa al presente, con le tante importanti partite che dovrà giocare in queste settimane, ma anche al futuro. Il mercato estivo non è poi così lontano, e allora iniziano le prime strategie e pianificazioni. Secondo quanto riferito da Tuttosport, in estate si potrebbe creare un asse di mercato tra i bianconeri e il Manchester City, già protagoniste lo scorso anno con lo scambio di terzini destri, tra Danilo, finito a Torino, e Cancelo, arrivato in Inghilterra. Stavolta il primo nome di cui si dovrebbe parlare è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del City che piace a Sarri.