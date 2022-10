La Juventus in campionato non può più permettersi di sbagliare e deve tornare a viaggiare ad alti ritmi per recuperare lo svantaggio sulle prime della classe ed evitare di cadere in un vortice pericoloso. Questa sera contro l’Empoli va a caccia dei tre punti, ma la sfida non si giocherà solo in campo. Sì, perché l'asse con la società toscana si estende fino al mercato e questa sera sarà un'occasione per un incontro faccia a faccia e qualche chiacchiera in vista del futuro.. L’idea della Juve sarebbe quella di mandare in Toscana Fagioli con la formula del prestito: il 21enne centrocampista ha bisogno di giocare con più continuità e le sue caratteristiche sembrano disegnate su misura per il 4-3-1-2 di Zanetti.L’Empoli, spiega calciomercato.com, ha chiesto anche Gatti ma la Juventus non sembra intenzionata a lasciar partire il difensore arrivato la scorsa estate dal Frosinone. Con Fagioli in azzurro può arrivare anche l’argentino Soule in caso di addio di Bajrami a gennaio. Il club bianconero vuole poi di ottenere una prelazione verbale su Parisi per la prossima stagione.