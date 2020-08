Nel giorno che celebra la Champions League vinta dal Bayern Monaco, i tre principali quotidiani sportivi nazionali riservano spazio alla Juventus in prima pagina per argomenti diversi tra loro. Il Corriere dello Sport anzi chiama in causa indirettamente la Juve proprio in riferimento alla Champions, con l'editoriale "La lezione di Kingsley (Coman, ndr)". La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione all'inizio del ritiro estivo: "Parte l'era Pirlo e l'assalto al decimo scudetto". Mentre Tuttosport punta sul mercato: "Pirlo, c'è Locatelli".