La Juve e Milinkovic-Savic. Da diversi anni ormai, sessione di mercato dopo sessione di mercato, il club bianconero sonda il terreno per il centrocampista serbo, che è il faro della Lazio. Autore di 10 assist in campionato (l'ultimo contro il Torino) è arrivato anche a 9 gol, dimostrandosi uno dei centrocampisti più forti d'Europa. E così Sergej si candida a un’altra estate da protagonista sul mercato. Lotito sta pensando di cedere il suo gioiello più luminoso per provare a finanziare la campagna acquisti seguendo le idee di Sarri.



LA MOSSA JUVE - L’asta internazionale è già alle porte, con Manchester United e Psg che hanno la potenza economica giusta per muoversi con la Lazio offrendo cifre importanti. Kezman, agente del serbo, flirta da tempo con la Juventus e, stando a quanto si legge su calciomercato.com, potrebbe avere in mano la contropartita tecnica giusta per abbassare la richiesta economica di Lotito: Sarri è rimasto impressionato dalla crescita di Fagioli, protagonista di una grande stagione con la Cremonese e talento dal futuro assicurato. La Juventus ha ribadito di contare sul classe 2001 e si parla anche di una possibile offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, ma chissà che Milinkovic non possa portare a un sacrificio doloroso, ma necessario.