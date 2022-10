. I bianconeri lo hanno puntato già a gennaio, quando i collaboratori di Andrea Agnelli proveranno ad assicurarsi il nazionale serbo con il contratto in scadenza nel 2024. E il varo di quest’ambiziosa operazione è il risultato più rilevante del summit che ha fatto seguito alla batosta di San Siro contro il Milan, scrive la Gazzetta. I vertici bianconeri, nel ribadire la fiducia a Max Allegri, hanno preso atto della necessità di alzare il livello tecnico della squadra per provare a rimettere in carreggiata una stagione iniziata con troppi passi falsi.In attesa dei recuperi di Federico Chiesa e Paul Pogba, la Juve necessita di punti e vittorie, ma sa di aver bisogno di almeno un innesto di qualità nel mezzo in futuro. La Juve mette nel conto di dovere sa altrettanto bene che non sarà semplice convincere Claudio Lotito a privarsi in corsa del suo giocatore di maggior qualità. Però, spiega la Rosea, c’è un patto d’onore tra il presidente biancoceleste, il giocatore e il suo agente Mateja Kezman: via libera se arriva una proposta di prima fascia. E lui? Milinkovic per ora non forza, ma il suo assenso all'operazione pare comunque una formalità e così alla Continassa potranno