La carta Raiola per arrivare a Gravenberch. Il 18enne olandese è nel mirino di Juve e Barcellona, ma i bianconeri puntano proprio sull'ottimo feeling con il super procuratore. Gravenberch è infatti seguito da Paratici da almeno due anni, ormai "convince sotto ogni punto di vista i dirigenti della Continassa" secondo quanto riporta Tuttosport. Che aggiunge: " un mix di forza, tecnica e dinamismo - e proprio per questo ricorda il Polpo - ideale per continuare l’opera di rafforzamento della mediana di Andrea Pirlo. Il centrocampista del club di Amsterdam ha soltanto 18 anni, però si muove come un giocatore ben più esperto".