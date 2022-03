La Juventus prepara l'assalto a Ryan Gravenberch per il mercato estivo. Potrebbe essere lui il centrocampista di cui Massimiliano Allegri necessita per dare quantità e qualità in mezzo al campo. Il numero 8 dell'Ajax ricorda per caratteristiche Paul Pogba ed è solo l'ennesimo talento sfornato dall'Ajax, ricordiamo tra tutti Matthijs De Ligt e Frenkie De Jong.



L'ASSALTO - Come riporta calciomercato.com la richiesta dei lanceri sarebbe di circa 35 milioni di euro. La Juventus potrebbe far leva sui buoni rapporti con Mino Raiola, agente del centrocampista classe 2002. La richiesta dell'Ajax potrebbe essere alla portata di Federico Cherubini e della Juventus, tuttavia c'è da superare la concorrenza. Dovrà essere bravo Cherubini nella gestione del mercato estivo in uscita per permettere a Gravenberch di riabbracciare l'amico De Ligt.