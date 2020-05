La Juve resta fortemente interessata a Federico Chiesa e secondo quanto riporta Tuttosport Paratici sta pensando a cinque contropartite per abbattere il costo del cartellino dell'esterno viola. Ci sono Gabriel Romero e Luca Pellegrini, destinati a tornare in bianconero dopo i prestiti a Genoa e Cagliari ma che la Juve sta già cercando di piazzare, così come Rolando Mandragora, che tornerà alla Juve per 26 milioni. Sul piatto anche Daniele Rugani e Mattia Perin (Dragowski potrebbe partire per una super offerta) anche se in caso di salvezza del Genoa il portiere di proprietà della Juve potrebbe restare per altre due stagioni al Grifone. Starebbe a Paratici e al suo agente trovare la quadra.