Nella gallery tutti i pro e i contro della Conference League.

La stagione è terminata da ormai due settimane, il mercato in entrata e in uscita entra nel vivo ma la Juventus ancora non sa se parteciperà alla Conference League. La decisione dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) infatti non è ancora arrivata. Si aspettano quindi notizie dalla Uefa che la Juve spera possano arrivare a breve per poter avere il quadro completo della situazione e capire come muoversi.a anche magari a livello di preparazione, visto che i playoff che i bianconeri dovrebbero affrontare sono programmati il 24 e il 31 agosto.In queste settimane, molti si sono divisi sulla questione, è un bene per il club disputare la competizione o sarebbe meglio non farla?