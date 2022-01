10









Continua il pressing dell'Arsenal su Arthur, che a sua volta spinge per lasciare la Juve e inserirsi all'interno di un progetto stimolante, in cui possa rappresentare il fulcro del gioco per rilanciarsi in vista del Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i Gunners hanno trovato da tempo l'intesa con il giocatore ma non ancora quella con il club bianconero, che cerca una soluzione a lungo termine: anche in prestito inizialmente, ma con una cessione a titolo definitivo, per un'operazione complessiva compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro. Dopo giorni particolarmente caldi, la Juve e soprattutto Arthur con il suo agente Federico Pastorello aspettano dunque un rilancio da parte dell'Arsenal, che però non è ancora arrivato. Non è da escludere una contromossa nelle prossime ore, quando il tempo stringerà lasciando immutate le necessità del club londinese così come la volontà del centrocampista. Alla Continassa si resta in attesa di un'offerta diversa: la Juve, infatti, avrebbe già pronto Nandez come sostituto, ma serve una mossa convincente. La pressione del giocatore può convincere l'Arsenal ad esporsi e sbloccare l'affare.