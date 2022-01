1









Come racconta Calciomercato.com, l'Arsenal non molla su Arthur. Anzi: c'è un nuovo contatto con la Juventus in programma e accadrà tutto nelle prossime 48 ore. Un confronto tra i club che può infatti essere decisivo. Il brasiliano vuole raggiungere Arteta a Londra: l'obiettivo è trovare continuità in Inghilterra per poi assicurarsi un posto al Mondiale.



CONDIZIONI JUVE - Per CM, la Juve non può venderlo (pesa troppo a bilancio) ma vorrebbe inserire un'opzione per il rinnovo del prestito al raggiungimento di determinati obiettivi. Ovviamente, tutto è subordinato all'arrivo di un sostituto. Si parla di Loftus Cheek, si parla di Zakaria, si parla di Koné e si parla soprattutto di Guimaraes del Lione. Tempo al tempo, se ce ne sarà.