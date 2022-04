14









Tra i convocati della sfida contro il Venezia dovrebbe rientrare Arthur nella Juventus. Il centrocampista brasiliano aveva rimediato nel corso di un allenamento un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Stando a quanto riporta Tuttosport il centrocampista ieri ha svolto una parte di allenamento insieme ai compagni alla Continassa e i miglioramenti sono costanti. Per questo potrebbe sperare in una convocazione contro i lagunari domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino.



LE SCELTE DI MAX - Allegri sicuramente punta ad avere il classe 1996 al meglio per la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Proprio per questo non rischierà il giocatore, ma l'obiettivo restano comunque i tre punti e l'ipoteca sull'Europa. Infatti in caso di vittoria Allegri potrebbe decidere di lasciare spazio a qualche giovane che in questa stagione si sta mettendo in mostra nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Ad Arthur potrà essere concesso il minutaggio necessario per essere al meglio alla finale di Coppa Italia del prossimo 11 maggio.