L'amore con lanon è mai sbocciato né da parte dei tifosi, né da parte degli allenatori che lo hanno avuto in questi anni.è sempre più vicino alla cessione, la non convocazione per la trasferta di- dovuta a un suo ritardo all'allenamento della vigilia del match - è un segno inequivocabile del fatto chesia convinto di poter fare tranquillamente a meno del brasiliano. Che però, nonostante lo scarsissimo impiego da quando è rientrato dall'infortunio - continua ad avere estimatori. Anche in Italia.- Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il primo della lista sarebbe José Mourinho. Insieme al ds Tiago Pinto, infatti, i due sarebbero a caccia di occasioni per rinforzare la rosa. Arthur è una di queste, il fatto che sia in uscita dalla Juve lo ha confermato anche il procuratore del centrocampista,, che ha portato alla Romapochi mesi fa. "Di recente ho avuto il piacere di poter avere nella mia squadra. Federico è contento e concentrato, mentre Arthur era stato scelto da un altro allenatore e con Allegri trova poco spazio, vuole giocare la Coppa del Mondo e potrebbe cambiare”.- Arthur piace anche a, ed effettivamente la Lazio avrebbe bisogno di innesti in quella zona di campo. Il problema principale è che il cartellino del brasiliano è stato valutatonello scambio con, finito nel ciclone dell'inchiesta sulle plusvalenze sospette della Juventus. Una cifra che è fuori mercato per qualunque club, visto che non si sta parlando dio simili. Secondo Calciomercato.com, comunque, la Juve non vorrebbe svenderlo: è dunque più viva che mai l'ipotesi del prestito a gennaio, per poi valutare meglio la situazione in estate. Ai bianconeri, come controproposta, la Roma starebbe pensando di offrire