Allegri parla sempre bene di Arthur, ma non lo fa giocare quasi mai, affidando la cabina di regia in pianta stabile a Manuel Locatelli. E allora, dato il bisogno della Juventus di vendere e fare spazio in organico e nel monte ingaggi per poter condurre un mercato in entrata adeguato, ecco che secondo Tuttosport il brasiliano può partire già a gennaio.difficile cedere un giocatore valutato 72 milioni dopo una stagione e mezza.