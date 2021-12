La priorità di gennaio per la Juve resta il centrocampo. Prima degli acquisti, però, ci sono le cessioni: la Juve vuole cedere Aaron Ramsey e ricercano una soluzione in Premier League. Un addio gratuito per liberare un posto in rosa e spazio nel monte ingaggi, ma non solo. Occhio anche ad: se venderlo è difficilissimo, per via dell'alta valutazione a bilancio, non è scontata la sua permanenza in rosa. Come scrive Tuttosport, nei salotti del mercato si vocifera di un possibile addio in prestito.