È stato il primo test di Andrea Pirlo, un’amichevole interna tra la Juventus e l’Under 23 che ha visto la prima squadra vincere per 1-0, grazi ad un gol di Pjaca in grande spolvero. È stata una partita che ha lanciato dei messaggi sul gioco del Maestro, come la difesa rimodulata a tre o a quattro. Segnali positivi anche da Arthur, che nella sfida alla Continassa si è piazzato davanti alla difesa, custodendo le chiavi del gioco con padronanza e ottimi spunti, mostrando doti da incursore. Chissà, contro la Sampdoria potremo vederlo proprio in quel ruolo, con Bentancur e Rabiot ai suoi lati.